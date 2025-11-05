In possesso di hashish coca crack e oltre 3mila euro in contanti | arrestati due fratelli per spaccio a Salerno

In azione, a Salerno, i carabinieri che ieri, 4 novembre, hanno arrestato B. B. e I. B., fratelli accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di una perquisizione, i due sono stati sorpresi con 3,5 kg di hashish, nonché con 200 grammi di cocaina, 50 grammi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Gli agenti hanno inoltre fermato 3 minorenni: due sono stati trovati in possesso di hashish e marijuana, mentre un terzo è stato denunciato per vilipendio della Repubblica e delle istituzioni - facebook.com Vai su Facebook

Nocera Superiore, droga in casa. Nascondeva coca, crack e hashish: denunciato 31enne - L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della compagnia di Mercato San ... Lo riporta ilmattino.it

Traffico di droga, coca e hashish spediti dalla Spagna a Torino: 7 arresti - Altre due persone arrestate durante le perquisizioni perché in possesso di 200 grammi di cocaina e 30 ... Secondo tg24.sky.it

Droga, 14 arresti a Roma, sequestrate hashish, cocaina e crack - Quattordici arresti a Roma di indiziati di spaccio di stupefacenti, sequestrate anche armi da Soft – Air. Da rainews.it