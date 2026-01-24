Agenti ICE a Milano-Cortina? Opposizioni attaccano smentita Piantedosi non convince

Le notizie sulla possibile presenza di agenti ICE a Milano-Cortina per le Olimpiadi hanno suscitato reazioni da parte delle opposizioni. Nonostante la smentita del ministro Piantedosi, il tema rimane al centro del dibattito pubblico, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla presenza di forze estere in Italia durante l’evento.

Roma, 24 gen. (askanews) – La possibile presenza di agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina, per la sicurezza degli atleti Usa, fa insorgere le opposizioni. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dice che “non risulta” ma neanche smentisce l’ipotesi e dunque le sue parole non chiudono la polemica, anzi. A dare la notizia è stato il ‘Fatto quotidiano’, secondo cui sarebbero già in Italia agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia Usa protagonista di ondate di arresti e violenze – compresa l’uccisione di Renee Nicole Good – nei confronti di immigrati. Anche oggi in un raid un agente ICE ha sparato al petto ad un uomo a distanza ravvicinata, uccidendolo.🔗 Leggi su Ildenaro.it

L'Ice a Milano Cortina. Piantedosi: "Non ci risulta". L'ira delle opposizioni

Agenti Ice in Italia per Milano-Cortina? Per Piantedosi "ogni delegazione porta chi ritiene opportuno per la propria sicurezza"

