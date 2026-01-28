Milano-Cortina c' è la mano cesenate nei 26 vini scelti per Casa Italia | due etichette romagnole

La scelta dei vini per Casa Italia ha portato alla luce anche due etichette romagnole. Tra i 26 vini selezionati, ci sono alcune produzioni di Cesena che rappresentano bene la biodiversità del territorio. La lista include bottiglie che raccontano il terroir italiano e ora saranno in mostra durante l’evento internazionale.

“I vini scelti rappresentano l’espressione autentica ed eterogenea del made in Italy che vogliamo esaltare in occasione di Milano Cortina 2026, grazie al progetto Musa” Ventisei vini specchio riflesso del grande mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali territori italiani. Sono le etichette made in Italy protagoniste nei Giochi olimpici invernali Milano Cortina (6 - 22 febbraio 2026), presenti nella carta dei vini di Musa, l’hospitality house allestito a Casa Italia (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d’Ampezzo, Aquagranda a Livigno). Due i vini romagnoli presenti: Cantine Caviro - Romagna Doc Sangiovese Superiore Riserva Vigneti Romio 2021; Tenuta Masselina– Romagna Albana Docg secco 2024.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina, ecco i 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia La presentazione dei 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia mette in luce la varietà e la qualità delle produzioni vinicole italiane, riflettendo la biodiversità dei principali territori del Paese. I vini per le Olimpiadi Tersi ne ha scelti 26 da degustare a Casa Italia Lorenzo Tersi ha scelto 26 vini che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Olimpiadi Milano-Cortina: studenti in dad per favorire i turisti, scoppia la protesta; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall’Arena al Villaggio uno spreco di suolo e di soldi. Milano Cortina: ecco l'Italia Team, 196 atleti e c'è la BrignoneSpedizione record a Milano Cortina per l'Italia Team. ansa.it Olimpiadi 2026 Milano Cortina, i convocati dell'Italia: da Brignone a FischnallerLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi 2026 Milano Cortina, i convocati dell'Italia: da Brignone a Fischnaller ... tg24.sky.it Il Sole 24 ORE. . Leggi l'articolo qui: https://www.ilsole24ore.com/art/milano-cortina-cosi-agiranno-uomini-dell-ice-italia-AITjFY5 #Olimpiadi #MilanoCortina #Ice #IlSole24Ore - facebook.com facebook Hammer Time in Milano Cortina x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.