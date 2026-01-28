Lorenzo Tersi ha scelto 26 vini che rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. I vini arriveranno da Cesena, dove Tersi gestisce le sue vigne, e saranno degustati durante l’evento. La selezione testimonia l’impegno dell’Italia nel valorizzare la propria enologia anche in occasioni internazionali.

Passano da Cesena i vini che promuoveranno l’Italia enologica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio: a selezionarli, infatti, è stato il manager cesenate Lorenzo Tersi che si divide fra la tenuta collinare di Paderno e Roma. Come ha fatto a ottenere questo prestigioso incarico? "Ho presentato al Coni un progetto per selezionare i vini che avrebbero rappresentato l’Italia alle Olimpiadi, è piaciuto e il presidente Luciano Buonfiglio mi ha affidato l’incarico". E’ la prima esperienza del genere? "No, ho già avuto incarichi analoghi per le Olimpiadi di Parigi 2024, la Ryder Cup Italy di Golf 2023, diverse edizioni del Campionato del mondo di calcio al fianco della Figc, per la fornitura dei vini sui treni Italo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I vini per le Olimpiadi Tersi ne ha scelti 26 da degustare a Casa Italia

Lorenzo Tersi, manager cesenate, sarà responsabile della selezione dei vini di Casa Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

La presentazione dei 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia mette in luce la varietà e la qualità delle produzioni vinicole italiane, riflettendo la biodiversità dei principali territori del Paese.

