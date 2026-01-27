Milano-Cortina ecco i 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia

La presentazione dei 26 vini ambassador del made in Italy a Casa Italia mette in luce la varietà e la qualità delle produzioni vinicole italiane, riflettendo la biodiversità dei principali territori del Paese. Questi vini rappresentano un patrimonio culturale e gastronomico, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

(Adnkronos) – Ventisei vini specchio riflesso del grande mosaico di biodiversità in rappresentanza dei principali territori italiani. Sono le etichette made in Italy protagoniste nei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina (6-22 febbraio), presenti nella carta dei vini di Musa, l'hospitality house allestito a Casa Italia (Triennale a Milano, Galleria Farsetti a Cortina d'Ampezzo, Aquagranda a Livigno).

Una mostra a Milano-Cortina evidenzia il rapporto tra sport e industria italiana, in occasione dei Giochi invernali.

A Milano, presso Palazzo Piacentini, è stata inaugurata la mostra “Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy”, in occasione della presentazione dei francobolli celebrativi.

