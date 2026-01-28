Milano si prepara all’appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina. La Fondazione Bracco sottolinea l’importanza di aumentare la visibilità delle atlete donne, affinché possano avere più spazio e riconoscimento durante l’evento. È una richiesta chiara che mira a garantire un’equa rappresentanza tra uomini e donne nello sport.

Milano, 28 gen. - (Adnkronos) - “Olimpiadi? Milano Cortina si avvicina e con Fondazione Bracco ci impegniamo anche in questo aspetto della parità atleta donna-atleta uomo, troviamo importante che le donne abbiano maggiore visibilità”. Sono le parole di Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, a margine della presentazione di ‘Olimpiadi e parità: nuove prospettive', la ricerca e la mostra fotografica per Milano Cortina 2026 promossa da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Milano Cortina, il Cio e il Comune di Verona. “La mostra di Verona - spiega - sarà ampliata con altri tre scatti rispetto alla tappa milanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Bracco, ‘importante che donne abbiano maggiore viabilità'

Approfondimenti su Milano Cortina

Don Franco Finocchio, cappellano degli azzurri ai Giochi di Milano-Cortina 2026, sarà presente in modo discreto e disponibile per atleti e dirigenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Milano-Cortina: Bracco, ‘importante che donne abbiano maggiore viabilità'Milano, 28 gen. - (Adnkronos) - Olimpiadi? Milano Cortina si avvicina e con Fondazione Bracco ci impegniamo anche in questo aspetto della parità atleta donna-atleta uomo, troviamo importante che le ... iltempo.it

Olimpiadi, Fondazione Bracco porta la mostra Una vita per lo sport a VeronaUna ricerca in collaborazione con l’Osservatorio di Pavia monitorerà la presenza sui media nazionali delle atlete che sono il 47% dei partecipanti ai Giochi di Milano Cortina. Dopo Parigi la loro cope ... msn.com

“Non vogliamo l’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina”: raccolte migliaia di firme contro l’agenzia più disumana degli Usa x.com

Luca Zaia. Corodoro NsdA & Piccolo Coro TAB · Milano Cortina (il sogno è qui). MILANO CORTINA: IL SOGNO È QUI Una canzone dedicata alle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, che racchiude e racconta i valori più belli dello sport: impegno, inclu facebook