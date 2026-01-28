Milano-Cortina | Bracco ‘importante che donne abbiano maggiore viabilità'
Milano si prepara all’appuntamento con le Olimpiadi di Milano-Cortina. La Fondazione Bracco sottolinea l’importanza di aumentare la visibilità delle atlete donne, affinché possano avere più spazio e riconoscimento durante l’evento. È una richiesta chiara che mira a garantire un’equa rappresentanza tra uomini e donne nello sport.
Milano, 28 gen. - (Adnkronos) - “Olimpiadi? Milano Cortina si avvicina e con Fondazione Bracco ci impegniamo anche in questo aspetto della parità atleta donna-atleta uomo, troviamo importante che le donne abbiano maggiore visibilità”. Sono le parole di Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, a margine della presentazione di ‘Olimpiadi e parità: nuove prospettive', la ricerca e la mostra fotografica per Milano Cortina 2026 promossa da Fondazione Bracco in collaborazione con Fondazione Milano Cortina, il Cio e il Comune di Verona. “La mostra di Verona - spiega - sarà ampliata con altri tre scatti rispetto alla tappa milanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Don Franco Finocchio è il cappellano degli azzurri alle Olimpiadi Milano-Cortina "Come nel 2024 a Parigi la mia sarà una presenza discreta e disponibile per atleti o dirigenti che abbiano bisogno di un momento particolare». "I Giochi ci insegnano che la competizione non è avversione»
Don Franco Finocchio, cappellano degli azzurri ai Giochi di Milano-Cortina 2026, sarà presente in modo discreto e disponibile per atleti e dirigenti.
Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata»
