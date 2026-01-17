Don Franco Finocchio, cappellano degli azzurri ai Giochi di Milano-Cortina 2026, sarà presente in modo discreto e disponibile per atleti e dirigenti. Con un ruolo di supporto spirituale, sottolinea come la competizione olimpica rappresenti anche un’occasione di crescita e confronto, rather than antagonismo. La sua presenza intende offrire conforto e ascolto, contribuendo a creare un clima di solidarietà e rispetto tra i partecipanti.

di Massimo Selleri Gli oltre duecento atleti italiani che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Milano Cortina avvranno come assistente spirituale don Franco Finocchio. Nel suo ministero pastorale lo sport ha sempre avuto uno spazio importante avendo anche accompagnato quel Novara Calcio che passò dalla serie C alla serie A o. Tecnicamente il suo ruolo viene etichettato come "Cappellano degli Azzurri ai Giochi Olimpici Milano – Cortina", ma al di là delle definizioni sarà una possibile spalla per gli atieti che rappresenteranno l’Italia, come ha già fatto durante le Olimpiadi di Parigi. "Io sono a disposizione della missione del Coni per tutti i servizi religiosi - sono le parole di don Franco -, in particolare per la celebrazione della messa festiva alla domenica nei luoghi e negli orari necessari per poter favorire la partecipazione di chiunque sia presente alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Don Franco Finocchio è il cappellano degli azzurri alle Olimpiadi Milano-Cortina "Come nel 2024 a Parigi la mia sarà una presenza discreta e disponibile per atleti o dirigenti che abbiano bisogno di un momento particolare». "I Giochi ci insegnano che la competizione non è avversione»

