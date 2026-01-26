Milano-Cortina Sala | Ice non compatibili con nostre modalità di sicurezza

La discussione sulla presenza di agenti ICE a Milano per i Giochi Olimpici evidenzia differenze di opinioni tra le autorità. La Sala ha espresso dubbi sulla compatibilità di alcune modalità di sicurezza con gli standard richiesti, sottolineando l’importanza di garantire efficacia e adeguatezza delle misure adottate. La questione rimane centrale nel dibattito sulla gestione della sicurezza durante l’evento internazionale.

Sulla eventuale presenza di agenti dell’ Ice a Milano per i Giochi Olimpici, “io sono abbastanza stupito dall’atteggiamento del ministro Piantedosi prima dice ‘che problema c’è’, poi dice ‘stiamo facendo una polemica sul nulla’. No, non è il nulla, io credo che da primo cittadino di Milano, e da italiano, non vorrei proprio che questo corpo di polizia privata venisse a Milano. È un corpo di polizia che agisce nella totale illegalità, che uccide, ma in ogni caso agisce nella illegalità. Vuol dire entrare nella casa di cittadini senza nessun mandato, il mandato se lo firmano loro. Per cui sono totalmente incompatibili con le nostre modalità per gestire la sicurezza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Fontana, conferma che la presenza di misure di sicurezza durante gli eventi di Milano-Cortina sarà limitata e esclusivamente finalizzata alla protezione di figure di alto profilo come il vicepresidente americano Vance e il segretario di Stato Rubio.

Sala: Ice agisce nell'illegalità e uccide, non lo voglio a Milano

