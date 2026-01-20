Cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 | una partenza in Armonia

Mancano poco più di due settimane all’inizio delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La cerimonia di apertura si terrà il 6 febbraio alle 20, presso lo stadio San Siro di Milano, e sarà seguita in contemporanea a Cortina d’Ampezzo. Un evento che segna l’inizio di due settimane dedicate a sport, competizione e collaborazione tra le due città.

Milano Cortina 2026 si apre sotto il segno dell'Armonia. Il direttore Marco Balich, mentre creativa da record con alle spalle 16 cerimonie olimpiche, sia estive che invernali e molti altri eventi globali, ha svelato oggi in diretta mondiale alcuni particolari di cosa ci aspetta nella serata del 6 febbraio.

Dall'armonia alla contemporaneità, da Matilda De Angelis a Giorgio Armani passando per la voce di Mariah Carey: tutto quello che sappiamo sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026L'articolo esplora i dettagli della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dalla musica di Mariah Carey all'eleganza di Giorgio Armani, passando per la partecipazione di Matilda De Angelis.

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di aperturaIl Maestro Andrea Bocelli, noto interprete della musica italiana e riconosciuto a livello internazionale, sarà protagonista alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio.

Milano Cortina: all'apertura dei Giochi Paralimpici una canzone 'collettiva' - Il finale musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina in programma il 6 marzo all'arena di Verona sarà affidato a uno dei maggiori successi italiani di tutti i tempi, ... ansa.it

Filmmaster porta in scena Life in motion alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali - È Life in Motion il titolo della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si terrà il 6 marzo all’Arena di Verona. touchpoint.news

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

