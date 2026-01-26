Agenti dell’Ice in Italia per Milano-Cortina il Viminale smentisce | Per ora no Usa non hanno ancora comunicato le scorte

Il Viminale ha confermato che, al momento, gli Stati Uniti non hanno comunicato l'invio di agenti dell’Ice in Italia per i Giochi invernali Milano-Cortina. Dopo le dichiarazioni di Attilio Fontana, la possibilità di una presenza ufficiale di agenti statunitensi durante l’evento appare esclusa, almeno per ora. La situazione rimane soggetta a eventuali aggiornamenti, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

Durante i Giochi di Milano, gli agenti dell’Ice non opereranno in Italia, secondo fonti del Viminale.

Il Viminale ha chiarito che l’agenzia ICE statunitense non opererà in Italia in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

