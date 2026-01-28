Milano-Cortina 2026 ambasciatore Usa | Ruolo ICE solo consultivo nessun attività operativa

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, spiega che gli agenti dell’ICE avranno un ruolo solo consultivo durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Nessuna attività operativa, assicurano, e nessun coinvolgimento diretto nell’organizzazione dell’evento. La precisazione arriva dopo alcune ambiguità sollevate sui compiti degli agenti americani durante le Olimpiadi.

L’ambasciatore Usa in Italia, Tilman Fertitta, chiarisce quello che sarà il ruolo degli agenti dell’ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “Homeland Security Investigations (HSI) collabora da tempo a stretto contatto partner nazionali e internazionali per tutelare la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica. HSI si occupa di attività criminali transfrontaliere, che spaziano dalle indagini sul traffico di esseri umani e di stupefacenti allo sfruttamento dei minori, dai reati finanziari alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, fino al recupero di opere d’arte e beni archeologici trafugati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gli agenti dell’Ice saranno presenti a Milano-Cortina durante le Olimpiadi, con il compito di rafforzare le misure di sicurezza in collaborazione con il Dipartimento di Stato americano.

L’eventuale presenza di agenti Ice ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha suscitato reazioni contrastanti.

