Agenti Ice a Milano-Cortina 2026 fonti ambasciata Usa | Presenza solo di supporto Sala | Non sono i benvenuti

L’eventuale presenza di agenti Ice ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcune fonti indicano un supporto limitato, il sindaco Giuseppe Sala ha espresso chiaramente che non sono i benvenuti, sottolineando le preoccupazioni sulla sovranità e sulla sicurezza dell’evento. La questione evidenzia le tensioni tra esigenze di sicurezza e rispetto delle autonomie locali in un contesto internazionale.

La dura reazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla possibile presenza di agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement, l'agenzia statunitense responsabile del controllo dell'immigrazione) ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 per tutelare la sicurezza della delegazione americana o di personalità come il vicepresidente J.D. Vance o il segretario di Stato Marco Rubio. " Non mi sento tutelato da un ministro come Piantedosi che non si pone un problema di fronte a un possibile arrivo dell'Ice. Non sono i benvenuti a Milano, non sono allineati alle nostre modalità democratiche di gestire la sicurezza", ha detto Sala, ospite a Rtl 102. Le fonti dell'ambasciata Usa confermano che le operazioni di sicurezza durante i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 sono gestite dall'autorità italiana. L'Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina? «Sì, ma a supporto della Polizia italiana». L'ambasciata Usa spiega cosa faranno gli agenti in arrivo Durante le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, l'Ice sarà presente, ma esclusivamente a supporto delle forze di polizia italiane.

