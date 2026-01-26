Durante un’intervista, Attilio Fontana ha dichiarato che l’eventuale presenza di agenti dell’ICE in Italia durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarebbe motivata esclusivamente da ragioni di sicurezza. Fontana ha precisato che questa presenza è finalizzata a garantire la sicurezza degli eventi e delle persone coinvolte, senza alcun intento politico o di altra natura. La dichiarazione mira a chiarire il ruolo delle forze di sicurezza in un contesto internazionale.

Attilio Fontana commenta l’eventuale presenza di agenti dell’ICE in Italia durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. “La loro presenza è limitata a fare da guardia del corpo il vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, quindi che ci siano loro o ci siano altri il lavoro che devono fare è sempre lo stesso: stare attenti che nessuno gli dia una spintona o che gli succeda qualcosa”, ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia rispondendo alle domande dei giornalisti a Milano. Poco dopo è arrivata la precisazione da parte dello staff del governatore lombardo: “Si precisa che il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, rispondendo a una domanda dei giornalisti, che sottointendeva la presenza di ICE a Milano, non ha inteso confermare la presenza di tali agenti, in quanto non in possesso di informazioni al riguardo”, si legge in una nota. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano-Cortina 2026, A. Fontana: "Ice solo per sicurezza Vance e Rubio". Poi la precisazione

