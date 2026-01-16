Camarda infortunio alla spalla | Milan e Lecce valutano il rientro

Camarda, infortunio alla spalla, sta affrontando un percorso di recupero che richiede attenzione medica e pianificazione strategica. Milan e Lecce monitorano attentamente la situazione per valutare il suo possibile rientro in campo. La gestione dell’infortunio si concentra su intervento chirurgico e riabilitazione, aspetti fondamentali per garantire un ritorno efficace alle attività sportive.

Il momento è delicato e richiede una gestione chirurgica, non solo sul piano medico ma anche su quello strategico. Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce, ha riportato un infortunio alla spalla che apre una riflessione condivisa tra i due club sul percorso migliore da seguire per il recupero. Non si tratta di un semplice stop fisico. Camarda è considerato a Milanello un patrimonio tecnico e simbolico, uno di quei profili su cui il club ha scelto di investire fin da subito in ottica presente e futura. Per questo la gestione dell’infortunio viene monitorata con particolare attenzione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

