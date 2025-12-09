Milan febbre da vetta | il malato Pulisic entra e ribalta il Toro dopo un inizio da incubo

Il Milan si riscopre protagonista, riscattandosi dopo un avvio difficile contro il Torino. L'ingresso di Pulisic cambia le sorti della partita, portando i rossoneri a ribaltare il risultato e a conquistare tre punti fondamentali in vetta alla classifica, interrompendo una lunga serie di digiuni contro i granata. Una vittoria che rinnova le speranze e la fiducia del team.

Il Milan perde la testa. Solo una mezz’ora scarsa, però. Poi la ritrova, eccome. Così come ritrova la vetta con tre ruggiti, a rimontare il doppio svantaggio e a spezzare la maledizione del “Grande Torino”: un solo successo negli ultimi 12 anni, fino a ieri. Per un Diavolo sull’ottovolante: preoccupato dal forfait di Leao alla mezz’ora, estasiato dall’ex febbricitante Pulisic. Febbre da vetta, piuttosto. Riazzannata in una gara nella quale l’equilibrio va a farsi friggere alla svelta. Il duello aereo Zapata-Gabbia finisce in zona Adams-Tomori: l’attaccante spinge, il difensore ci casca e la palla casca a sua volta sul braccio dell’inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

