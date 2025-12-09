Milan febbre da vetta | il malato Pulisic entra e ribalta il Toro dopo un inizio da incubo
Il Milan si riscopre protagonista, riscattandosi dopo un avvio difficile contro il Torino. L'ingresso di Pulisic cambia le sorti della partita, portando i rossoneri a ribaltare il risultato e a conquistare tre punti fondamentali in vetta alla classifica, interrompendo una lunga serie di digiuni contro i granata. Una vittoria che rinnova le speranze e la fiducia del team.
Il Milan perde la testa. Solo una mezz’ora scarsa, però. Poi la ritrova, eccome. Così come ritrova la vetta con tre ruggiti, a rimontare il doppio svantaggio e a spezzare la maledizione del “Grande Torino”: un solo successo negli ultimi 12 anni, fino a ieri. Per un Diavolo sull’ottovolante: preoccupato dal forfait di Leao alla mezz’ora, estasiato dall’ex febbricitante Pulisic. Febbre da vetta, piuttosto. Riazzannata in una gara nella quale l’equilibrio va a farsi friggere alla svelta. Il duello aereo Zapata-Gabbia finisce in zona Adams-Tomori: l’attaccante spinge, il difensore ci casca e la palla casca a sua volta sul braccio dell’inglese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#PULISIC IN EXTREMIS! Sospiro di sollievo per il #Milan: l'americano ha superato la febbre e sta raggiungendo Torino per la partita di stasera! ALLEGRA DECISIONE LAST MINUTE: La sua disponibilità, anche dalla panchina, è un fattore decisivo - facebook.com Vai su Facebook
#Milan , #Pulisic non ha più la febbre e parte per Torino: chi gioca al fianco di #Leao ? calciomercato.com/liste/torino-m… Vai su X
Milan, febbre da vetta: il “malato” Pulisic entra e ribalta il Toro dopo un inizio da incubo - I rossoneri riescono a rimontare 2 gol e a conquistare 3 punti che valgono il primo posto in condominio con il Napoli. sport.quotidiano.net scrive