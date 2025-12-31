L’oroscopo 2026 di Paolo Fox, presentato durante la puntata di Domenica In del 28 dicembre 2025, offre un quadro delle previsioni astrologiche per il nuovo anno. In questa analisi si evidenziano i segni che potrebbero affrontare un inizio difficile, fornendo indicazioni utili per affrontare al meglio i mesi a venire. Ecco le previsioni di Fox per un 2026 che si preannuncia ricco di sfide e opportunità.

Come da tradizione, Paolo Fox ha svelato le previsioni astrologiche per il 2026 durante la puntata di Domenica In del 28 dicembre 2025, condotta da Mara Venier. Con il motto "non credete negli oroscopi, ma divertitevi a verificarli", l'astrologo ha delineato un anno dominato dall'elemento fuoco: coraggio, rinnovamento, ma anche tensioni e scelte decisive. Leone e Sagittario emergono come segni più favoriti, con valutazioni alte in amore, lavoro e fortuna. Per l'Ariete, anno di transizione: inizio faticoso con Giove e Saturno critici, ma seconda parte positiva (soprattutto luglio). Amore 5 stelle, lavoro 4, fortuna 3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Oroscopo 2026 Paolo Fox: chi avrà un inizio d'anno da incubo

