Fabrizio Biasin difende Allegri, che molti criticano per il modo di giocare del Milan. Il giornalista interista sostiene che l’allenatore biancoceleste è solo un tecnico convinto dei propri mezzi, non un “ultra-aziendalista” come qualcuno ha scritto. Biasin spiega che Allegri lavora con i mezzi a disposizione e cerca di ottenere il massimo, anche se il gioco non sempre entusiasma.

"Consentitemi una carezza ad Allegri, guida del Milan. In un mondo - quello del calcio - saturo di tecnici che ad ogni mezzo problema reclamano interventi di mercato o si lagnano per questo o quell'infortunio, l'allenatore dei rossoneri preferisce dare valore a quello che ha", ha esordito Biasin. "E non significa che nelle segrete stanze non pretenda rinforzi. Ma, certo, evita saggiamente di farlo in pubblico con il solo scopo di grattare la panza ai suoi tifosi. E sceglie di 'preservare' il suo gruppo, piuttosto che rivoluzionarlo. E dà importanza a chiunque, anche ai giocatori meno in vista". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Biasin: “Allegri ‘ultra-aziendalista’? Solamente un tecnico convinto dei propri mezzi”

Approfondimenti su Massimiliano Allegri

Allegri, aziendalista a chi? Il Milan si rilancia tra sorprese e nuove scelte.

Fabrizio Biasin analizza il ruolo di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, sottolineando il suo atteggiamento rassicurante e la sua capacità di mantenere la calma.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Massimiliano Allegri

Biasin parla così del Milan e le necessità rossonereBiasin, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così del Milan e delle necessità rossonere per provare a vincere lo Scudetto Il noto giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per TMW, ha analizza ... milannews24.com

Biasin elogia Pulisic: un valore silenzioso ma decisivo per il MilanBiasin ha inserito questo passaggio all’interno di un editoriale più ampio, riflettendo sul clima del calcio italiano e sulle dinamiche tra allenatori come Conte, Chivu e Allegri. Il riferimento a ... it.blastingnews.com

. @FBiasin a @TuttoMercatoWeb: “ @acmilan da #Scudetto Eccome! Il primo a saperlo è proprio mister #Allegri” - #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com

Biasin: "Il Milan è da scudetto, e il primo a saperlo è proprio Allegri" Chissà cosa sta pensando Max… #acmilan - facebook.com facebook