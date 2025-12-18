Allegri, aziendalista a chi? Ecco come ha rilanciato il Milan.

Allegri, aziendalista a chi? Il Milan si rilancia tra sorprese e nuove scelte. Solo Modric e Rabiot si sono conquistati una maglia da titolare, mentre il bomber senza gol è pronto a sorprendere. In un mondo dove le etichette spesso ingannano, il calcio continua a regalare emozioni e colpi di scena.

Solo Modric e Rabiot si sono presi una maglia da titolare. E ora è in arrivo il bomber da zero gol Mai fidarsi delle etichette, soprattutto nel calcio. Ad Allegri gliene hanno appiccicate una miriade, compresa quella di allenatore aziendalista. Eppure al Milan, ma in realtà già alla Juve, sta dimostrando di essere l’esatto opposto. Allegri, aziendalista a chi? Il mercato estivo del Milan quasi del tutto bocciato – Calciomercato.it Il mercato estivo, fatto un po’ da Tare e un po’ da Furlani con la preziosa collaborazione del solito intermediario, lo ha quasi del tutto bocciato. Il tecnico livornese è andato e continua ad andare avanti per la propria strada, senza farsi condizionare dalle scelte che sono state fatte in sede di campagna acquisti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

