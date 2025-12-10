Dalla Palestina a Napoli per continuare a studiare | 24 studenti all'Università Federico II
Dalla Palestina a Napoli, 24 studenti hanno scelto di proseguire il loro percorso accademico all’Università Federico II grazie al programma IUPALS. Questi giovani, colpiti dalla guerra a Gaza, trovano nel trasferimento un’opportunità di continuare gli studi e di costruire un futuro nonostante le difficoltà.
