Dalla Palestina a Napoli per continuare a studiare | 24 studenti all'Università Federico II

Dalla Palestina a Napoli, 24 studenti hanno scelto di proseguire il loro percorso accademico all’Università Federico II grazie al programma IUPALS. Questi giovani, colpiti dalla guerra a Gaza, trovano nel trasferimento un’opportunità di continuare gli studi e di costruire un futuro nonostante le difficoltà.

