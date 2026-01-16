Po e Sia si incontrano a teatro | spettacolo che racconta con incanto lo scorrere della vita
Venerdì al Teatro Testoni Ragazzi di Bologna, la compagnia genovese Meraki presenta “POeSIA (e l’invisibile)”, uno spettacolo rivolto ai bambini dagli 8 ai 13 anni. L’evento offre un’occasione per riflettere sullo scorrere della vita attraverso una narrazione che unisce poesia e teatro, invitando il pubblico a scoprire l’invisibile nei piccoli momenti quotidiani. L’appuntamento è in via Matteotti 16, un momento di ascolto e scoperta per tutta
