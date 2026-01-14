In Aoup nuovo esame diagnostico per il monitoraggio dei pazienti pediatrici affetti da anemia falciforme

Da alcuni mesi, l’Aoup ha introdotto un nuovo esame diagnostico presso l’Unità di Radiologia Interventistica, in collaborazione con la Sezione di Radiologia Cisanello. Si tratta dell’ecocolordoppler transcranico, rivolto ai pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 16 anni affetti da anemia falciforme. Questa procedura permette di monitorare efficacemente la condizione dei pazienti, contribuendo a un miglioramento delle cure e della gestione clinica.

