In Aoup nuovo esame diagnostico per il monitoraggio dei pazienti pediatrici affetti da anemia falciforme

Da alcuni mesi, l’Aoup ha introdotto un nuovo esame diagnostico presso l’Unità di Radiologia Interventistica, in collaborazione con la Sezione di Radiologia Cisanello. Si tratta dell’ecocolordoppler transcranico, rivolto ai pazienti pediatrici di età compresa tra 2 e 16 anni affetti da anemia falciforme. Questa procedura permette di monitorare efficacemente la condizione dei pazienti, contribuendo a un miglioramento delle cure e della gestione clinica.

Da qualche mese anche in Aoup, nell’Unità operativa di Radiologia interventistica, con la collaborazione anche del personale della Sezione dipartimentale di Radiologia Cisanello, si effettua sui pazienti pediatrici (fra i 2 e i 16 anni) affetti da anemia falciforme, l’ecocolordoppler transcranico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Malattie rare: anemia falciforme al centro del cortometraggio 'Il ritmo della mezzaluna' Leggi anche: Nuovo percorso per la fornitura di alimenti ai pazienti affetti da nefropatia: basta la tessera sanitaria La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dal Wisconsin al cantiere di Cisanello: delegazione americana in visita al Nuovo Santa Chiara. Gravidanze a rischio. Asl e Aoup insieme. Nuovo protocollo. Assistenza di area vasta - Un percorso diagnostico terapeutico assistenziale integrato sulle gravidanze a rischio è stato elaborato in questi ultimi mesi all’interno dell’area vasta nord ovest, su un territorio di 6. lanazione.it La prima nata dell’anno 2026! Questa è la foto della prima nata del nuovo anno all’Ospedale Santa Chiara al punto nascite Aoup Camilla è venuta al mondo alle 00.40, portando con sé tanta emozione e un bellissimo inizio Un grande auguri facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.