Michelle Hunziker ruba un programma a un collega famoso | ora è lei la conduttrice ma prima…

Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5, ma questa volta non come ospite o guest star. La conduttrice ha preso il posto di un collega famoso, “rubando” il programma che stava per andare in onda. Dopo anni di successi tra eventi musicali e show come Io Canto Generation e Io Canto Family, ora si appresta a guidare una serata importante. La sua scelta ha fatto discutere, anche perché segna un cambio di passo nella sua carriera televisiva.

Dopo anni di grandi eventi musicali e programmi di successo come Io Canto Generation, Io Canto Family e celebrazioni dedicate a Bocelli, Pooh e Pavarotti, Michelle Hunziker si prepara a tornare in prima serata su Canale 5. La showgirl svizzera, che ha da poco compiuto 49 anni, guiderà un nuovo quiz televisivo tratto da un format inglese, The 1% Club, le cui registrazioni prenderanno il via a febbraio. Un ritorno atteso che conferma la capacità di Michelle di rinnovarsi e conquistare il pubblico con eleganza e simpatia, portando freschezza e carisma a ogni progetto televisivo.

