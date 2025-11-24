Al posto di Fabio De Luigi e Michelle Hunziker protagonisti della prima edizione ci sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello | lei milanese passionale e imprevedibile lui napoletano romantico e mammone

A 18 anni di distanza dalla conclusione della terza stagione, debutta oggi su Tv8 alle 19.30 Love Bugs 2025, sitcom a sketch che racconta le buffe dinamiche di una coppia alle prese con la vita di tutti i giorni. I protagonisti della nuova stagione sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: lei fidanzata milanese passionale e imprevedibile, lui ragazzo napoletano romantico e un po’ “mammone”. Il divertimento, insomma, è assicurato. Brenda Lodigiani, il ballo scatenato rivela il nuovo studio di “Bake Off Italia” X Leggi anche › Benedetta Parodi lascia “Bake Off Italia”: la nuova conduttrice è Brenda Lodigiani Love Bugs 2025 su Tv8: quando inizia, attori cast. 🔗 Leggi su Iodonna.it

