Al posto di Fabio De Luigi e Michelle Hunziker protagonisti della prima edizione ci sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello | lei milanese passionale e imprevedibile lui napoletano romantico e mammone

A 18 anni di distanza dalla conclusione della terza stagione, debutta oggi su Tv8 alle 19.30 Love Bugs 2025, sitcom a sketch che racconta le buffe dinamiche di una coppia alle prese con la vita di tutti i giorni. I protagonisti della nuova stagione sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: lei fidanzata milanese passionale e imprevedibile, lui ragazzo napoletano romantico e un po' "mammone". Il divertimento, insomma, è assicurato.

© Iodonna.it - Al posto di Fabio De Luigi e Michelle Hunziker, protagonisti della prima edizione, ci sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello: lei milanese passionale e imprevedibile, lui napoletano romantico e “mammone"

