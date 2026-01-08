Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati | accusa infamante e volgare contro la conduttrice

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono ufficialmente separati, segnando la fine della loro relazione. Da tempo non si mostrano più insieme né sui social né in pubblico, dove in passato Michelle aveva condiviso momenti di coppia. La notizia della rottura arriva in un contesto di silenzio e senza commenti ufficiali, lasciando spazio a molte interpretazioni sulla fine del loro rapporto.

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sembra ormai appartenere al passato. Da settimane i due non compaiono più insieme, né in pubblico né sui social, dove la conduttrice aveva invece scelto di rendere ufficiale il legame con uno scatto tenero e molto commentato. L’assenza di nuove immagini e di avvistamenti ha trasformato i sospetti in una certezza: la storia è finita. Ma, come spesso accade, alla fine di un amore si sono subito affiancate indiscrezioni e voci poco eleganti, che chiamano in causa la reputazione della presentatrice. Michelle Hunziker era interessata solo al cognome di Tronchetti Provera? Che accusa squallida!. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati: accusa infamante e volgare contro la conduttrice Leggi anche: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati? L'indiscrezione Leggi anche: Notizia clamorosa, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati: ecco il motivo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Michelle Hunziker di nuovo single? L'indiscrezione: «Già finita con Nino Tronchetti Provera». Il Capodanno con le figlie in Messico; Michelle Hunziker di nuovo single? La vacanza in Messico da sola con le figlie; Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, altro che crisi. «Regalo da 14 milioni di euro»; Stili di vita inconciliabili e lei era più affezionata al cognome. L'indiscrezione sulla fine dell'amore tra Hunziker e Tronchetti Provera. Michelle Hunziker, svelati i motivi della rottura con Tronchetti Provera: l’indiscrezione - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati: ecco i veri motivi della rottura svelati dal settimanale Oggi. donnaglamour.it

"Stili di vita inconciliabili e lei era più affezionata al cognome". L'indiscrezione sulla fine dell'amore tra Hunziker e Tronchetti Provera - Che Michelle Hunziker, 48, e Nino Tronchetti Provera, 56, si siano lasciati ormai non è una novità. today.it

Michelle Hunziker, capodanno in Messico senza Nino Tronchetti Provera/ È già finita con il compagno? - Michelle Hunziker si riposa in Messico durante le festività: con lei le sue figlie ma non c'è traccia di Nino Tronchetti Provera. ilsussidiario.net

Michelle Hunziker esplora lo spazio insieme a Eros Ramazzotti. La showgirl, il cantante e la figlia Aurora hanno trascorso una giornata alla Nasa di Houston,... - facebook.com facebook

“Ci hanno portato in un posto che in pochi hanno visto, il laboratorio delle pietre lunari. La più grande collezione di pietre lunari al mondo” #MichelleHunziker #ErosRamazzotti x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.