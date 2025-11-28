È Natale a casa di Michelle Hunziker | albero total white con maxi fiocco e rami innevati

Quest'anno total white: Michelle Hunziker ha fatto l'albero di Natale in anticipo e lo ha mostrato su Instagram. L'atmosfera è magica, da vera fiaba. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Natale in casa Negri. ? Calendario aperture festività: 8 Dicembre aperti a pranzo e cena 24 e 25 Dicembre chiusi 26 Dicembre aperti pranzo e cena 31 Dicembre chiusi 1 Gennaio aperti pranzo e cena Aperti regolarmente a Dicembre e Gennaio tutte le - facebook.com Vai su Facebook

È Natale a casa di Michelle Hunziker: albero total white con maxi fiocco e rami innevati - Quest'anno total white: Michelle Hunziker ha fatto l'albero di Natale in anticipo e lo ha mostrato su Instagram ... Scrive fanpage.it

Natale in casa: l'albero è sempre il protagonista assoluto - puntare su un abete vero, in ottica green e amica dell'ambiente, sebbene acquistato con le radici per poterlo piantare dopo le feste, è sempre problematico. Come scrive tgcom24.mediaset.it

Candele, fragranze ed essenze: il profumo del Natale arriva a casa tua - Le luci, gli addobbi, i regali da scartare sotto l’albero: tutto contribuisce a dare vita alla magia di questo periodo così speciale dell’anno. Scrive dilei.it