Michelle Hunziker batte tutti sul tempo | a casa sua è già Natale con un albero total white spettacolare

L’amatissima show girl Michelle Hunziker ha postato sui social il suo albero di Natale 2025: così bello che toglie il fiato. C’è un momento dell’anno in cui anche il salotto più normale si trasforma in un luccicante mondo natalizio. Basta accendere le lucine e all’improvviso è già Natale. – (foto da Instagram) – cityrumors.it Michelle Hunziker questo lo sa bene: appena è arrivato dicembre ha già fatto l’albero di Natale, che non si dice che Michelle non ami le feste natalizie! Però non lo ha fatto da sola, vediamo insieme il suo albero e soprattutto chi l’ha aiutata? Spoiler: nessuno della famiglia! Natale a casa Hunziker: l’albero total white che sta già conquistando il web. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Michelle Hunziker batte tutti sul tempo: a casa sua è già Natale con un albero total white spettacolare

