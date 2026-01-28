La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 si presenta con tempo stabile su tutta la regione. Il cielo rimane sereno o poco nuvoloso, e le temperature si mantengono invernali. Non sono previste piogge, e il clima freddo si farà sentire soprattutto al mattino e alla sera. La pressione alta continuerà a dominare, garantendo condizioni di bel tempo senza particolari variazioni.

?? Previsioni meteo Roma e Lazio, giovedì 29 gennaio 2026. Alta pressione protagonista: tempo stabile e clima invernale La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile su tutta la Lazio, grazie al persistere dell’alta pressione. I cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni. Il clima resterà freddo nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle aree interne, mentre nel pomeriggio le temperature risulteranno in linea con le medie stagionali.?? Meteo Roma. A Roma il tempo sarà stabile per tutta la giornata. Dopo un avvio freddo, il cielo si presenterà poco nuvoloso con buona visibilità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 29 gennaio 2026: tempo stabile e clima invernale

