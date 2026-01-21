Le previsioni meteo per Roma e Lazio del 22 gennaio 2026 indicano un clima invernale con nuvolosità variabile. La giornata sarà caratterizzata da tempo stabile, con cielo parzialmente nuvoloso e temperature tipiche della stagione. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle condizioni atmosferiche.

?? Previsioni Meteo Roma e Lazio – Giovedì 22 Gennaio 2026. Tempo stabile ma più nuvoloso, clima invernale Roma: cielo parzialmente nuvoloso e temperature invernali. La giornata di giovedì 22 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, con alternanza di nubi e schiarite nel corso della giornata. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo resterà spesso coperto, soprattutto nelle ore mattutine. Il clima si manterrà freddo, tipicamente invernale, con temperature stazionarie rispetto ai giorni precedenti e una percezione termica più rigida al mattino. Temperature a Roma Minime: tra 3 e 5°C. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma e Lazio 22 gennaio 2026: nuvolosità variabile e clima invernale

