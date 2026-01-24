Meteo instabile fino a fine mese | pioggia vento e neve sull’Italia

Il meteo in Italia si mantiene instabile fino alla fine del mese, con frequenti perturbazioni che portano pioggia, vento e neve su varie regioni. Dopo un weekend caratterizzato da condizioni di maltempo, le previsioni indicano un proseguimento di questi fenomeni atmosferici, determinati da una serie di fronti in transito. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare al meglio le criticità legate alle variazioni climatiche in corso.

Weekend di maltempo e nuove perturbazioni in arrivo. Il tempo sull'Italia resta fortemente instabile: dopo un weekend segnato dal maltempo, è attesa una serie di perturbazioni che porteranno pioggia, vento e anche neve su diverse aree del Paese fino alla fine del mese, secondo le ultime analisi degli esperti. La perturbazione dalla Groenlandia e il clima che cambia. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo e responsabile media di iLMeteo.it, in queste ore l'Italia è interessata da una perturbazione intensa in discesa dalla Groenlandia, carica di aria fredda. Fino a qualche decennio fa, un sistema simile avrebbe portato nevicate abbondanti in Pianura Padana, con accumuli anche di decine di centimetri.

