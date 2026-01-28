Metal detector mobili nelle scuole ecco come funzioneranno i controlli

Il Ministero dell’Interno ha firmato una nuova direttiva che introduce l’utilizzo di metal detector mobili nelle scuole. I controlli saranno più frequenti in caso di situazioni considerate a rischio, e i dirigenti scolastici potranno decidere di farli anche senza preavviso. L’obiettivo è prevenire l’introduzione di armi all’interno degli istituti e garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. La misura nasce dall’accordo tra i ministri Piantedosi e Valditara, che vogliono rafforzare le misure di sicurezza nelle scuole più vulner

Su richiesta dei dirigenti scolastici e sulla base dei rischi sui territori, i prefetti potranno autorizzare controlli con i metal detector mobili, davanti e all'ingresso delle scuole. Lo prevede una direttiva a presidi e prefetti che porta la firma dei ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Giuseppe Valditara (Istruzione). Per favorire il più efficace raccordo delle iniziative volte a prevenire ogni forma di illegalità presso gli istituti scolastici, i prefetti, d'intesa con i dirigenti scolastici regionali, convocheranno apposite sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, «quale luogo di analisi e sintesi delle coordinate generali dell'attività di vigilanza e controllo, secondo un indirizzo unitario che tenga conto delle priorità emerse e delle esigenze rappresentate».

