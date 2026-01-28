Direttiva Valditara-Piantedosi su utilizzo del coltello tra i giovani metal detector a scuola su richiesta Cosa è previsto TESTO

I ministri dell’Istruzione e dell’Interno hanno firmato una circolare che riguarda l’uso del coltello tra i giovani e l’installazione di metal detector a scuola, se richiesto. La decisione arriva dopo alcuni episodi di violenza nelle scuole e mira a rafforzare i controlli. Le scuole potranno chiedere l’installazione dei metal detector, e sono state date nuove indicazioni sull’utilizzo dei coltelli tra i ragazzi. La circolare è stata inviata alle strutture territoriali dei due ministeri per avviare le nuove misure.

I ministri dell'Istruzione Giuseppe Valditara e dell'Interno Matteo Piantedosi hanno sottoscritto una circolare diretta alle strutture territoriali dei rispettivi ministeri. La direttiva nasce a seguito di episodi di violenza tra giovani, rinvenimento di armi o oggetti atti a offendere e fenomeni di spaccio o consumo di stupefacenti nelle aree scolastiche, che richiedono un coordinamento istituzionale per la prevenzione e il contrasto dell'illegalità.

