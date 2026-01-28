Messina ritrovati in un bosco tre cadaveri con ferite d’arma da fuoco

Da lapresse.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre corpi senza vita sono stati trovati questa mattina in un bosco vicino a Montagnareale, sopra Patti, in provincia di Messina. Le vittime presentano ferite da arma da fuoco. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi possa aver compiuto il delitto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno esaminando la scena e ascoltando eventuali testimoni. La zona è stata isolata mentre si cerca di ricostruire il fatto.

I corpi di tre persone senza vita sono stati ritrovati in un’area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di  Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona e che ha subito lanciato l’allarme. Si tratta di tre uomini che, secondo una prima ricostruzione, presenterebbero ferite compatibili con colpi di fucile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo. Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi. I cadaveri sono stati ritrovati in una zona boschiva del comune nebroideo che di solito è frequentato per attività di caccia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

messina ritrovati in un bosco tre cadaveri con ferite d8217arma da fuoco

© Lapresse.it - Messina, ritrovati in un bosco tre cadaveri con ferite d’arma da fuoco

Approfondimenti su Messina Ritrovamenti

Messina, tre corpi crivellati di colpi ritrovati in un bosco

Questa mattina, tre uomini sono usciti per una battuta di caccia a Montagnareale, nel Messinese, e non sono più tornati.

Messina, il giallo: tre cadaveri crivellati di proiettili trovati nel bosco Montagnareale

Questa mattina a Montagnareale sono stati trovati tre uomini morti in un bosco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Messina Ritrovamenti

Argomenti discussi: A 19 anni dalla scomparsa dei Maiorana la famiglia chiede alla Procura di riaprire le indagini; Melissa è tornata a casa a Livigno: la 22enne rintracciata a Messina. Riconosciuta da un autista di bus; Allerta meteo in Sicilia, Sardegna e Calabria: il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia, onde oltre 8 metri ed evacuazioni; Maltempo, prorogata allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e piogge.

messina ritrovati in unMessina, tre cadaveri crivellati di colpi trovati nel bosco di Montagnareale: erano tutti cacciatoriI corpi di tre persone senza vita sono stati ritrovati in un'area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava n ... msn.com

Mistero a Montagnareale, Messina: ritrovati nel bosco tre cadaveri crivellati di colpiChoc in provincia di Messina. I cadaveri di tre persone sono stati ritrovati nel territorio comunale di Montagnareale, in un’area boschiva e difficilmente accessibile. Il ritrovamento è avvenuto a ... tg.la7.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.