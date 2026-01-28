Tre corpi senza vita sono stati trovati questa mattina in un bosco vicino a Montagnareale, sopra Patti, in provincia di Messina. Le vittime presentano ferite da arma da fuoco. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi possa aver compiuto il delitto. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno esaminando la scena e ascoltando eventuali testimoni. La zona è stata isolata mentre si cerca di ricostruire il fatto.

I corpi di tre persone senza vita sono stati ritrovati in un’area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava nella zona e che ha subito lanciato l’allarme. Si tratta di tre uomini che, secondo una prima ricostruzione, presenterebbero ferite compatibili con colpi di fucile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo. Sul posto anche il medico legale per una prima ricognizione sui corpi. I cadaveri sono stati ritrovati in una zona boschiva del comune nebroideo che di solito è frequentato per attività di caccia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Messina, ritrovati in un bosco tre cadaveri con ferite d’arma da fuoco

Approfondimenti su Messina Ritrovamenti

Questa mattina, tre uomini sono usciti per una battuta di caccia a Montagnareale, nel Messinese, e non sono più tornati.

Questa mattina a Montagnareale sono stati trovati tre uomini morti in un bosco.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Messina Ritrovamenti

Argomenti discussi: A 19 anni dalla scomparsa dei Maiorana la famiglia chiede alla Procura di riaprire le indagini; Melissa è tornata a casa a Livigno: la 22enne rintracciata a Messina. Riconosciuta da un autista di bus; Allerta meteo in Sicilia, Sardegna e Calabria: il ciclone Harry si abbatte sul Sud Italia, onde oltre 8 metri ed evacuazioni; Maltempo, prorogata allerta rossa in Calabria, Sardegna e Sicilia. Forti venti e piogge.

Messina, tre cadaveri crivellati di colpi trovati nel bosco di Montagnareale: erano tutti cacciatoriI corpi di tre persone senza vita sono stati ritrovati in un'area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava n ... msn.com

Mistero a Montagnareale, Messina: ritrovati nel bosco tre cadaveri crivellati di colpiChoc in provincia di Messina. I cadaveri di tre persone sono stati ritrovati nel territorio comunale di Montagnareale, in un’area boschiva e difficilmente accessibile. Il ritrovamento è avvenuto a ... tg.la7.it

Si vuole riprendere il filone - archiviato nel 2021 - che portava al boss Matteo Messina Denaro. I due furono visti per l'ultima volta il 3 agosto 2007 in un cantiere di Isola delle Femmine e i loro corpi non sono mai stati ritrovati - facebook.com facebook

Messina, trovati tre cadaveri crivellati di colpi in un bosco: erano tutti cacciatori x.com