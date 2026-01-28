Messina 3 corpi crivellati in un bosco

Da servizitelevideo.rai.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre corpi sono stati trovati questa mattina in un bosco di Montagnareale, nel Messinese. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione arrivata al 112. I corpi sono stati trovati crivellati, ma ancora non si conoscono i motivi o i responsabili. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso.

20.10 Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale (Messina), in una zona boschiva. Il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione giunta al 112. Stando alle prime informazioni, i tre uomini sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco. Erano usciti per una battuta di caccia. Sul posto i Carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti.Al momento non vengono fornite indicazioni sull' identità delle vittime né sulla dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Approfondimenti su Montagnareale Tragedia

Messina, tre corpi crivellati di colpi ritrovati in un bosco

Questa mattina, tre uomini sono usciti per una battuta di caccia a Montagnareale, nel Messinese, e non sono più tornati.

Messina, il giallo: tre cadaveri crivellati di proiettili trovati nel bosco Montagnareale

Questa mattina a Montagnareale sono stati trovati tre uomini morti in un bosco.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Montagnareale Tragedia

Argomenti discussi: Tre cadaveri crivellati di colpi in un bosco del Messinese.

messina 3 corpi crivellatiMessina, tre cacciatori trovati morti nel bosco con i corpi crivellati di proiettili. La macabra scopertaE' giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Si tratterebbe di tre cacciatori, che erano ... affaritaliani.it

messina 3 corpi crivellatiMessina, tre cadaveri crivellati di colpi trovati nel bosco di Montagnareale: erano tutti cacciatoriI corpi di tre persone senza vita sono stati ritrovati in un'area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava n ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.