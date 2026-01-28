Messina 3 corpi crivellati in un bosco

Tre corpi sono stati trovati questa mattina in un bosco di Montagnareale, nel Messinese. La scoperta è avvenuta dopo una segnalazione arrivata al 112. I corpi sono stati trovati crivellati, ma ancora non si conoscono i motivi o i responsabili. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso.

20.10 Tre cadaveri sono stati trovati a Montagnareale (Messina), in una zona boschiva. Il ritrovamento è avvenuto dopo una segnalazione giunta al 112. Stando alle prime informazioni, i tre uomini sarebbero stati crivellati da colpi d'arma da fuoco. Erano usciti per una battuta di caccia. Sul posto i Carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti.Al momento non vengono fornite indicazioni sull' identità delle vittime né sulla dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Questa mattina, tre uomini sono usciti per una battuta di caccia a Montagnareale, nel Messinese, e non sono più tornati.

Questa mattina a Montagnareale sono stati trovati tre uomini morti in un bosco.

Messina, tre cacciatori trovati morti nel bosco con i corpi crivellati di proiettili. La macabra scopertaE' giallo nel messinese, nella zona di Montagnareale. I corpi di tre uomini crivellati di colpi di pistola sono stati trovati dopo una segnalazione al 112. Si tratterebbe di tre cacciatori, che erano ... affaritaliani.it

Messina, tre cadaveri crivellati di colpi trovati nel bosco di Montagnareale: erano tutti cacciatoriI corpi di tre persone senza vita sono stati ritrovati in un'area boschiva di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di Messina. A rinvenire i corpi è stata una persona che transitava n ... msn.com

