Mercato Torino dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa | è sfida ad un altro club di Serie A!

Il Torino ha deciso di intervenire sul mercato per rafforzare la difesa. Dopo aver messo gli occhi su Tchoca e Kumbulla, ora si trova coinvolto in una vera e propria sfida con un altro club di Serie A. La retroguardia granata ha bisogno di rinforzi: finora ha subito 40 gol in 22 partite, la peggiore del campionato. La società fa di tutto per trovare una soluzione che possa migliorare le prestazioni della squadra.

Dopo Udinese ed Espanyol, anche il Torino punta Kumbulla: la Roma osservaNuovo obiettivo per la difesa del Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i granata seguono Marash Kumbulla, centrale che potrebbe andare a rimpolpare. Il Torino corre ai ripari in difesa, in arrivo Tchoca dal CorinthiansNelle ultime ore l'operazione Tchoca ha subito una decisa accelerata, intesa verbale già raggiunta tra il club granata e il Corinthians.

