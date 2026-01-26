Calciomercato Torino si avvicina il colpo in difesa | intesa di massima col Corinthians per Tchoca! I dettagli

Il Torino si avvicina a definire un accordo con il Corinthians per Tchoca, in vista di rinforzare il reparto difensivo. La trattativa, ancora in fase di negoziazione, prevede un’intesa di massima tra le due società. Si attendono ulteriori sviluppi per ufficializzare il trasferimento e completare il rafforzamento della rosa in vista della nuova stagione.

Calciomercato Torino, scatto a sorpresa per Tchoca del Corinthians: l’alternativa resta JappertIl Torino ha mostrato un interesse concreto per Tchoca, giovane difensore brasiliano del Corinthians, con un’accelerata nelle trattative.

En-Nesyri Juve, intesa di massima con il Fenerbahce per l’attaccante marocchino! Formula e dettagli del possibile colpoEn-Nesyri potrebbe presto trasferirsi al Fenerbahçe, con un'intesa di massima raggiunta per un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Torino, accordo verbale per TchocaIntesa verbale tra il Torino e il Corinthians per il difensore brasiliano: nelle prossime ore la definizione degli ultimi dettagli. gianlucadimarzio.com

#Calciomercato #Torino, in arrivo un difensore dal #Brasile: le ultime Il #Torino è molto vicino a un giovane difensore del #Corinthians #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com

MS - #Juanlu-#Napoli, contatti confermati: possibile accelerazione dopo #Torino #Calciomercato - facebook.com facebook