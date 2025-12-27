Marianucci quanti club su di lui! Duello tra Cagliari e Torino | la sfida continua anche sul mercato

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marianucci accende il mercato di gennaio: Cagliari e Torino si contendono il difensore del Napoli, le ultimissime La sfida tra Torino e Cagliari potrebbe estendersi ben oltre il campo, spostandosi sul terreno del calciomercato. Entrambe le società, infatti, hanno messo nel mirino lo stesso obiettivo per gennaio: Luca Marianucci, giovane difensore del Napoli. Il classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

marianucci quanti club su di lui duello tra cagliari e torino la sfida continua anche sul mercato

© Calcionews24.com - Marianucci, quanti club su di lui! Duello tra Cagliari e Torino: la sfida continua anche sul mercato

Leggi anche: Sebastiano Esposito Inter, il retroscena dell’agente sul duello di mercato tra Cagliari e Parma

Leggi anche: Calciomercato Inter, continua la sfida per Elia Caprile: il Cagliari fissa il prezzo! Continua il duello con il Milan

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pedullà: Napoli, possibile cessione di Marianucci per finanziare il mercato a gennaio!.

marianucci quanti club duelloMarianucci, quanti club su di lui! Duello tra Cagliari e Torino: la sfida continua anche sul mercato - Marianucci accende il mercato di gennaio: Cagliari e Torino si contendono il difensore del Napoli, le ultimissime La sfida tra Torino e Cagliari potrebbe estendersi ben oltre il campo, spostandosi sul ... calcionews24.com

marianucci quanti club duelloCalciomercato Cagliari, confermato il duello per un giocatore del Napoli: le ultime - Calciomercato Cagliari, è stato confermato il duello di mercato con una squadra di Serie A per un giocatore del Napoli di Antonio Conte Il mercato invernale entra nel vivo e i riflettori si accendono ... cagliarinews24.com

marianucci quanti club duelloMarianucci Cagliari, testa a testa con la Cremonese: le ultime notizie - Marianucci Cagliari, duello tra il team rossoblù e la Cremonese dell’ex Davide Nicola per il difensore centrale del Napoli campione d’Italia Il futuro di Luca Marianucci potrebbe presto tingersi di nu ... cagliarinews24.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.