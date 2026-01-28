Mercato spunta Holm del Bologna per la fascia destra

Il Napoli lavora per rinforzare la fascia destra e sta valutando l’acquisto di Holm, giovane calciatore del Bologna. La trattativa sembra prendere quota, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti.

Il Napoli amplia il ventaglio di opzioni per rinforzare la fascia destra in vista della fase finale del mercato. Accanto al nome di Juanlu Sanchez, che resta il primo obiettivo per il ruolo, nelle ultime ore è emersa una nuova pista che porta a Emil Holm, laterale del Bologna con un passato all'Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra sta valutando con attenzione il profilo dello svedese, considerato una soluzione concreta qualora la trattativa con il Siviglia dovesse continuare a incontrare ostacoli. Il nodo resta infatti la formula del trasferimento: il Napoli spinge per un prestito con diritto di riscatto, mentre il club andaluso, alle prese con esigenze di bilancio, pretende l'inserimento dell'obbligo.

