Mercato Inter torna di moda il nome di Emil Holm per la fascia destra
Il nome di Emil Holm torna a circolare con interesse nel mercato dell'Inter, in particolare per la posizione di terzino destro. La società nerazzurra valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto difensivo, monitorando attentamente le possibilità di acquisizione. In questo contesto, si analizzano le caratteristiche del calciatore e le eventuali strategie di mercato legate al suo acquisto. Restate aggiornati sulle novità riguardanti i nerazzurri.
Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato dei nerazzurri non dorme mai e le ultime indiscrezioni portano dritte in Emilia. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente di mercato (via social), l’ Inter avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Emil Holm, terzino destro svedese attualmente in forza al Bologna, noto per la sua grande falcata e la capacità di spinta sulla corsia esterna. Un vecchio pallino per la corsia destra. Non è la prima volta che il club di Viale della Liberazione mette gli occhi sul laterale scandinavo. 🔗 Leggi su Internews24.com
