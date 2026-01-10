Il nome di Emil Holm torna a circolare con interesse nel mercato dell'Inter, in particolare per la posizione di terzino destro. La società nerazzurra valuta diverse opzioni per rafforzare il reparto difensivo, monitorando attentamente le possibilità di acquisizione. In questo contesto, si analizzano le caratteristiche del calciatore e le eventuali strategie di mercato legate al suo acquisto. Restate aggiornati sulle novità riguardanti i nerazzurri.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mercato dei nerazzurri non dorme mai e le ultime indiscrezioni portano dritte in Emilia. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’ambiente di mercato (via social), l’ Inter avrebbe effettuato un nuovo sondaggio per Emil Holm, terzino destro svedese attualmente in forza al Bologna, noto per la sua grande falcata e la capacità di spinta sulla corsia esterna. Un vecchio pallino per la corsia destra. Non è la prima volta che il club di Viale della Liberazione mette gli occhi sul laterale scandinavo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, torna di moda il nome di Emil Holm per la fascia destra

Leggi anche: Inter, ritorno di fiamma per Holm: fascia destra nel mirino

Leggi anche: Mercato Juventus, nuovo duello in vista di gennaio con l’Inter di Marotta: l’obiettivo per la fascia destra è comune ai due top club! Il nome

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato: la Juve insiste per Chiesa e ci prova con Kessié. Toro sui baby Obrador e Olusesi; Joao Cancelo torna all'Inter? Il Milan pensa a Min-jae Kim per la difesa. Juventus-Kenan Yildiz avanti insieme: si può chiudere per il rinnovo; Torna di moda Kessie per il centrocampo della Juve: le ultime mosse dei Bianconeri per rinforzare la mediana; Napoli, Lucca ai saluti: per l'attacco torna di moda Sterling.

Inter su Robinho Jr: offerti oltre 20 milioni al Santos - Stiamo parlando di Robinho Junior, figlio dell’ex centravanti che – tra le altre – ha vestito le maglie di Real Madrid, Manchester City e Milan. passioneinter.com

Calciomercato Inter, Dodò e lo scambio con la Fiorentina. Akanji torna al City a gennaio? La verità - Rumor - ha vinto la sua volontà di tornare al Barcellona, nonostante l'accordo tra Al Hilal e club nerazzurro - affaritaliani.it