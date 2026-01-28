Memecoin Consob e nuove regole cosa insegna il caso Corona secondo l’avvocato Salvatore Luciano Furnari

La Consob ha multato Fabrizio Corona per aver promosso il memecoin $Corona. La decisione mette in discussione come si comunicano le criptovalute e quali regole devono rispettare. Corona aveva pubblicizzato il token sui social, attirando molti follower. La vicenda apre un dibattito sulle responsabilità di chi promuove queste attività e sui rischi legati alle cripto-mercato.

La decisione della Consob di sanzionare Fabrizio Corona per la promozione del memecoin $Corona apre una riflessione ampia sul rapporto tra cripto- attività, comunicazione al pubblico e regole di mercato. Un episodio che si colloca in una fase di forte evoluzione del settore, caratterizzata dall'entrata in vigore del Regolamento europeo MiCAR e da un crescente interventismo delle autorità di vigilanza nazionali. L'offerta del memecoin $Corona, lanciata nel febbraio 2025, ha seguito una dinamica già osservata su scala internazionale, sull'onda del successo mediatico dei memecoin statunitensi legati a Donald e Melania Trump, presentati poche settimane prima negli Stati Uniti senza che ciò generasse procedimenti sanzionatori analoghi.

