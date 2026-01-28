Memecoin Consob e nuove regole cosa insegna il caso Corona secondo l’avvocato Salvatore Luciano Furnari
La Consob ha multato Fabrizio Corona per aver promosso il memecoin $Corona. La decisione mette in discussione come si comunicano le criptovalute e quali regole devono rispettare. Corona aveva pubblicizzato il token sui social, attirando molti follower. La vicenda apre un dibattito sulle responsabilità di chi promuove queste attività e sui rischi legati alle cripto-mercato.
La decisione della Consob di sanzionare Fabrizio Corona per la promozione del memecoin $Corona apre una riflessione ampia sul rapporto tra cripto- attività, comunicazione al pubblico e regole di mercato. Un episodio che si colloca in una fase di forte evoluzione del settore, caratterizzata dall’entrata in vigore del Regolamento europeo MiCAR e da un crescente interventismo delle autorità di vigilanza nazionali. L’offerta del memecoin $Corona, lanciata nel febbraio 2025, ha seguito una dinamica già osservata su scala internazionale, sull’onda del successo mediatico dei memecoin statunitensi legati a Donald e Melania Trump, presentati poche settimane prima negli Stati Uniti senza che ciò generasse procedimenti sanzionatori analoghi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondimenti su Fabrizio Corona
Consob multa Fabrizio Corona per 200 mila euro, violato il regolamento Ue sulle cripto col "memecoin $Corona"
La Consob ha sanzionato Fabrizio Corona con una multa di 200 mila euro per aver promosso il memecoin $Corona, violando le normative europee sulle criptovalute.
Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200mila euro "per violazione del regolamento Ue sulle criptovalute con la sua 'memecoin'"
Fabrizio Corona è stato multato dalla Consob per 200 mila euro per aver promosso una
Ultime notizie su Fabrizio Corona
Argomenti discussi: Consob multa Fabrizio Corona per 200mila euro: offerta illegale di memecoin $CORONA senza autorizzazioni; Consob, sanzione da 200 mila euro a Fabrizio Corona per la memecoin già bloccata; Fabrizio Corona, multa da 200 mila euro da Consob per la sua memecoin: ha violato il regolamento sulle cripto; Consob sanziona Corona per 200 mila euro: nel mirino la memecoin lanciata su Telegram.
Memecoin, Consob e nuove regole, cosa insegna il caso Corona secondo l’avvocato Salvatore Luciano FurnariLa decisione della Consob di sanzionare Fabrizio Corona per la promozione del memecoin $Corona apre una riflessione ampia sul rapporto tra cripto-attività, comunicazione al pubblico e regole di mercat ... targatocn.it
Consob sanziona Corona per 200 mila euro: nel mirino la memecoin lanciata su TelegramLa Consob ha applicato la sanzione per la violazione del Regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione all’offerta al pubblico delle memecoin di Corona ... corriere.it
Vi aspetto!!! 27 febbraio!!! Dal mio amico Luciano Daniele per una serata ricca di musica - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.