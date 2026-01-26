consob multa fabrizio corona per 200 mila euro violato il regolamento ue sulle cripto col memecoin $corona

La Consob ha sanzionato Fabrizio Corona con una multa di 200 mila euro per aver promosso il memecoin $Corona, violando le normative europee sulle criptovalute. La decisione si inserisce nel quadro delle attività di tutela del mercato finanziario e di prevenzione delle pratiche non regolamentate nel settore delle criptomonete. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme vigenti in materia di investimento e comunicazione finanziaria.

La Consob ha inflitto una multa da 200 mila euro a Fabrizio Corona per l’offerta del “memecoin $Corona”, ritenuta in violazione del regolamento Ue sulle cripto (MiCAR). Nel provvedimento si contesta l’assenza del white paper e l’uso di canali social per promuovere la cripto al pubblico italiano. Disposta anche un’ingiunzione a non ripetere la condotta. Multa da 200mila euro a Fabrizio Corona dalla Consob Cripto e MiCAR: gli obblighi nell’articolo 4 del regolamento Ue Cos’è la Consob e cosa fa Multa da 200mila euro a Fabrizio Corona dalla Consob La Consob ha deciso una sanzione amministrativa da 200. 🔗 Leggi su Virgilio.it

