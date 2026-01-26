Fabrizio Corona è stato multato dalla Consob per 200 mila euro per aver promosso una

Consob: "Corona ha svolto un'offerta al pubblico italiano dei risparmiatori e potenziali investitori di token other than in completa violazione della disciplina applicabile ed, in particolare ignorando il richiamo di attenzione allo stesso tempestivamente rivolto dalla Consob, promuovendo l'offerta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200mila euro "per violazione del regolamento Ue sulle criptovalute con la sua 'memecoin'"

Fabrizio Corona è stato multato dalla Consob con una sanzione di 200mila euro per aver violato le normative europee sulle criptovalute.

La Consob ha sanzionato Fabrizio Corona con una multa di 200 mila euro per aver promosso il memecoin $Corona, violando le normative europee sulle criptovalute.

Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200mila euro, ha violato il regolamento Ue sulle criptovalute

Fabrizio Corona multato dalla Consob per 200mila euro, ha violato il regolamento Ue sulle criptovaluteNella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, tutti gli elementi che hanno portato alla sanzione: non ha assunto un atteggiamento collaborativo ... adnkronos.com

Criptovaluta personalizzata, Fabrizio Corona sanzionato per 200mila euro dalla ConsobL’ex paparazzo multato per violazioni in materia finanziaria in seguito all’offerta al pubblico di cripto-attività denominate memecoin $Corona sulla piattaforma Raydium ... ilgiorno.it

