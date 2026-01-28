Meloni sopralluogo a Niscemi La procura di Gela indaga per disastro colposo

Meloni questa mattina ha visitato Niscemi, sorvolando l'area colpita dalla frana e dal ciclone Harry. In municipio ha incontrato l’amministrazione e i soccorritori, mentre la procura di Gela indaga per disastro colposo sulla frana che ha costretto oltre 1500 persone a lasciare le loro case.

AGI - Blitz di Giorgia Meloni questa mattina a Niscemi:  dopo aver sorvolato l'area interessata dall' imponente   frana (ma anche i fronti colpiti dal ciclone Harry) a bordo di un elicottero con il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, la premier è entrata in municipio per partecipare a una riunione operativa con l'amministrazione e con coloro che sono impegnati sul fronte della poderosa frana che ha determinato l' evacuazione di oltre 1500 residenti dalla zona rossa. Obiettivo del vertice era fare il punto della situazione e degli interventi più urgenti da effettuare.     In cima ai temi trattati nella riunione con Ciciliano, il sindaco Massimiliano Conti e altri amministratori, le soluzioni abitative per i tanti fra i 1500 sfollati che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e che non potranno farvi rientro. 🔗 Leggi su Agi.it

La procura di Gela ha aperto un'indagine sulla frana che ha colpito Niscemi.

