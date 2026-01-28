La premier Giorgia Meloni vola sopra le zone colpite dal maltempo in Sicilia. Poi si sposta a Niscemi, dove incontra i tecnici e valuta i danni. La visita serve a mostrare vicinanza e a capire meglio la situazione sul campo.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è oggi in Sicilia per monitorare da vicino l'emergenza causata dall'ondata di maltempo che ha travolto l'isola. La premier è atterrata all'aeroporto di Catania, per poi trasferirsi immediatamente su un elicottero della Protezione Civile e sorvolare le aree più critiche, ottenendo una visione d'insieme dell'entità dei danni idrogeologici. In aggiornamento Le province più colpite dall'evento meteorologico sono state Catania, Messina e Siracusa, con pesanti ripercussioni registrate anche nell'entroterra tra Caltanissetta (in particolare a Niscemi ) ed Enna.

© Feedpress.me - Giorgia Meloni in Sicilia, sorvolo in elicottero sulle aree colpite dal maltempo e visita a Niscemi

Approfondimenti su Giorgia Meloni Sicilia

Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo.

La Premier Meloni ha sorvolato le zone colpite dal maltempo in Sicilia e si è poi recata a Niscemi, dove ha incontrato i sindaci e le autorità locali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giorgia Meloni Sicilia

Argomenti discussi: Ciclone Harry, il governo Meloni dichiarerà lo stato di emergenza per i territori flagellati; Meloni, in Sicilia è sparita una linea ferroviaria. Venga a vedere... (di Manginobrioches); Meloni, il ciclone Harry e lo stato d'emergenza: Le regioni presentino subito le richieste. Schifani: Mai più ristoranti con le palafitte sul mare; Maltempo, Musumeci: Il Cdm stanzia 100 milioni per Calabria, Sicilia e Sardegna. I Governatori: danni per 1,2 miliardi.

