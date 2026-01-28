Giorgia Meloni arriva a Niscemi per verificare di persona i danni del maltempo. La premier sorvola l’area in elicottero, accompagnata da Fabio Ciciliano, capo della Protezione civile. Dopo il sorvolo, si ferma in Comune, dove si tiene una riunione operativa per organizzare gli interventi necessari. La situazione in Sicilia resta critica, con frane e strade interrotte, mentre le squadre di soccorso lavorano senza sosta.

Giorgia Meloni si trova in Sicilia, nelle zone colpite dal maltempo. La premier ha sorvolato in elicottero l’area, insieme al capo dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e poi si è fermata a Niscemi, dove il ciclone Harry ha causato una frana disastrosa. La premier si è recata in Comune, dove ha incontrato il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina, per partecipare a una riunione operativa in cui fare il punto della situazione e degli interventi da effettuare. Meloni a Niscemi: sorvolo in elicottero e riunione operativa in Comune. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni a Niscemi: il sorvolo in elicottero e la riunione operativa in Comune (video)

La premier Giorgia Meloni vola sopra le zone colpite dal maltempo in Sicilia.

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, nel Caltanissettano, per visitare il paese colpito dalla frana.

