Giorgia Meloni ha visitato Niscemi per vedere con i propri occhi le zone colpite dal crollo della collina. La presidente del Consiglio si è recata sul posto, in provincia di Caltanissetta, per capire di persona cosa sta succedendo dopo il movimento di terra che sta coinvolgendo la collina che scende verso la piana di Gela.

- articolo in aggiornamento - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata a Niscemi (Caltanissetta) per rendersi conto di persona di ciò che è accaduto, con un'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La premier, assieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, ha poi partecipato a una riunione operativa nel Comune. Con loro anche il sindaco Massimiliano Conti, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e il deputato di Avs Angelo Bonelli. Prima di raggiungere la cittadina Meloni ha sorvolato in elicottero le aree colpite dalla frana di questi ultimi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni a Niscemi, sopralluogo sulle zone colpite

