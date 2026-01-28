Niscemi Meloni a riunione del Comune

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, nel Caltanissettano, per visitare il paese colpito dalla frana. Prima, ha sorvolato le zone danneggiate con l’elicottero, insieme al capo della Protezione civile, Ciciliano. Ora si trova in una riunione con il Comune per valutare i danni e discutere le prossime mosse.

Questa mattina il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sorvolato alcune zone della Sicilia colpite dal maltempo.

La premier Giorgia Meloni ha sorvolato l’area di Niscemi in elicottero prima di arrivare al Municipio.

Argomenti discussi: A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo; Danni provocati dall’ondata di maltempo nel Sud Italia, Il Presidente Meloni presiede riunione alla Protezione Civile; Frana a Niscemi: al via nuovi sgomberi. Musumeci partecipa al vertice e promette l'impegno del Governo; Ciclone Harry, Cdm dichiara stato d’emergenza per regioni colpite.

