re carlo trema meghan markle e harry annunciano un nuovo matrimonio in tv

Re Carlo trema mentre Meghan Markle e Harry annunciano un nuovo matrimonio in tv, alimentando tensioni e speculazioni. Ogni giorno, la serenità del sovrano viene messa alla prova da dichiarazioni e gesti provenienti dall’altra parte del mondo, creando un clima di incertezza e attesa intorno alla famiglia reale.

Ogni giorno la serenità di Re Carlo è turbata da qualche dichiarazione o da qualche gesto che Harry e Meghan Markle fanno dall’altra parte del mondo. Adesso la coppia ha annunciato un nuovo progetto con Netflix che prevede anche un matrimonio. Re Carlo, un Natale poco sereno. Reduce dal pranzo natalizio a Palazzo con tutti i membri della Famiglia Reale, tranne naturalmente Harry e Meghan e Andrea e Sarah, Re Carlo è in procinto di godersi le feste di Natale a Sandringham. Tra l’altro l’anno si sta concludendo nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la sua salute visto che sta diminuendo le cure contro il cancro. 🔗 Leggi su Dilei.it

