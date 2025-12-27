Meghan Markle rivela i dettagli del suo Natale in pigiama con il principe Harry e i loro figli

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno trascorso il Natale in California con i loro figli, Archie e Lilibet. Il racconto di Meghan Markle: «Musica, candele tremolanti, cani che russano, stuzzichini a volontà, risate, chiacchiere, sospiri profondi (sapete quali), divertimento e ricordi».

Meghan Markle, un Natale in pigiama: «Tutto il giorno con Harry, Archie e Lilibet giocando a Scarabeo» - Nella sua newsletter la duchessa ha raccontato come ha trascorso il 25 dicembre con la famiglia. corriere.it

Meghan Markle rivela una tradizione quando è a cena coi figli Archie e Lilibet: «Perfetta per i bimbi piccoli». I dettagli della vita domestica - Si tratta della domanda che Meghan Markle, Duchessa di Sussex, pone ogni giorno ai suoi due figli, Archie di 6 anni e Lilibet di 4. leggo.it

Il duca e la duchessa del Sussex, Harry e Meghan Markle, hanno condiviso sul loro profilo Instagram uno scatto intimo per dare il via al periodo delle festività. Una fotografia che li ritrae insieme ai figli Archie e Lilibet, protagonisti di un momento semp - facebook.com facebook

