Simeup e la Simeu contro i medici nei pronto soccorso fino a 72 anni | No ai pensionati

La Simeup e la Simeu si oppongono all’emendamento al Milleproroghe che vieta ai medici pensionati di lavorare nei pronto soccorso fino a 72 anni. Le società di emergenza-urgenza italiane sottolineano l’importanza di mantenere operatori qualificati nel sistema di emergenza, evidenziando come questa decisione possa influire sulla qualità delle cure e sulla gestione delle emergenze sanitarie.

No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi, i medici di emergenza-urgenza della Simeup (Società italiana medicina emergenza urgenza pediatrica) e della Simeu (Società italiana medicina emergenza urgenza) esprimono una netta posizione di dissenso per l'emendamento al Milleproroghe che prevede il prolungamento dell'attività lavorativa dei medici fino a 72 anni come risposta alla carenza di personale negli ospedali. "Si tratta di un provvedimento che non risolve le criticità strutturali, in particolare nei ruoli strategici quali il Pronto soccorsi e i setting di emergenza-urgenza, che richiedono elevati standard di prontezza operativa, sostenibilità professionale, continuità assistenziale e con un impegno gravoso che rende non realistico il ricorso ad una simile soluzione", affermano i presidenti della Simeup, Vincenzo Tipo, e della Simeu, Alessandro Riccardi.

