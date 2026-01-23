Simeup e la Simeu contro i medici nei pronto soccorso fino a 72 anni | No ai pensionati

La Simeup e la Simeu si oppongono all’emendamento al Milleproroghe che vieta ai medici pensionati di lavorare nei pronto soccorso fino a 72 anni. Le società di emergenza-urgenza italiane sottolineano l’importanza di mantenere operatori qualificati nel sistema di emergenza, evidenziando come questa decisione possa influire sulla qualità delle cure e sulla gestione delle emergenze sanitarie.

No ai medici pensionati nei Pronto soccorsi, i medici di emergenza-urgenza della Simeup (Società italiana medicina emergenza urgenza pediatrica) e della Simeu (Società italiana medicina emergenza urgenza) esprimono una netta posizione di dissenso per l'emendamento al Milleproroghe che prevede il prolungamento dell’attività lavorativa dei medici fino a 72 anni come risposta alla carenza di personale negli ospedali. “Si tratta di un provvedimento che non risolve le criticità strutturali, in particolare nei ruoli strategici quali il Pronto soccorsi e i setting di emergenza-urgenza, che richiedono elevati standard di prontezza operativa, sostenibilità professionale, continuità assistenziale e con un impegno gravoso che rende non realistico il ricorso ad una simile soluzione”, affermano i presidenti della Simeup, Vincenzo Tipo, e della Simeu, Alessandro Riccardi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Medici in corsia fino a 72 anni: il governo corre ai ripari sugli ospedaliIl governo Meloni sta valutando misure per affrontare la carenza di personale negli ospedali italiani, con l'intenzione di consentire ai medici fino a 72 anni di continuare a esercitare.

Influenza, Riccardi (Simeu): “Pronto soccorso in tilt e pazienti in barella”L’aumento dei casi di influenza di tipo K sta mettendo sotto pressione i pronto soccorso, causando disagi e ritardi nell’assistenza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Emergenza urgenza. Anaao e Simeu Piemonte chiedono il passaggio alla dipendenza per i medici territorialiQuesto, per l’Anaao e la Simeu, permetterebbe un migliore utilizzo e valorizzazione delle risorse umane, di ridurre il burn out aumentando la diversificazione del lavoro, di favorire le carriere ... quotidianosanita.it

Fnomceo incontra SIMEU, la Società italiana della medicina di emergenza-urgenzaL’incontro si è concluso con la decisione di avviare un tavolo permanente sul tema dei servizi di Emergenza Urgenza, che coinvolgerà la Fnomceo, i sindacati e le società scientifiche del settore. Il ... quotidianosanita.it

Visto il considerevole incremento di accessi al Pronto soccorso per problematiche respiratorie nei giorni di fine anno, la Simeup propone alcune misure di prevenzione facebook