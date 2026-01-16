Medici in corsia fino a 72 anni | il governo corre ai ripari sugli ospedali

Il governo Meloni sta valutando misure per affrontare la carenza di personale negli ospedali italiani, con l'intenzione di consentire ai medici fino a 72 anni di continuare a esercitare. Questa iniziativa mira a rispondere alle richieste delle associazioni del settore e a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria. La proposta si inserisce nel quadro delle strategie per rafforzare il sistema ospedaliero e migliorare la sostenibilità delle strutture pubbliche.

Il governo Meloni vuole correre ai ripari sugli ospedali. Il centrodestra valuta un intervento per dare una risposta agli appelli continui delle associazioni sulla carenza di personale nelle strutture sanitarie. L'ipotesi allo studio dell'esecutivo è quella di introdurre una proroga della misura. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Sanità, stop ai medici pensionati, in Sicilia la Regione corre ai ripari Leggi anche: Mancano medici di famiglia, l'Asl Bari corre ai ripari: assegnati 52 nuovi incarichi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Verso una proroga per i medici in corsia fino a 72 anni su base volontaria; Medici in corsia fino a 72 anni, chi è in pensione può rientrare; Per i medici spunta una nuova proroga per restare a lavoro fino a 72 anni, «ma senza fare i primari; Medici fino a 72 anni in corsia, il governo proroga la misura. Ecco cosa cambia nel 2026. Proroga della permanenza dei medici in corsia fino ai 72 anni: ecco cosa cambia - Il governo italiano ha approvato un emendamento che permette ai medici di proseguire la propria attività professionale fino all'età di 72 anni. tuobenessere.it

Medici in corsia fino a 72 anni, chi è in pensione può rientrare - La norma, annunciata dal ministro per i Rapporti con il parlamento Luca Ciriani, servirebbe a rispondere all’emergenza organici del sistema sanitario ... repubblica.it

Decreto Milleproroghe, spunta una proroga per i medici ospedalieri: resteranno a lavoro fino a 72 anni - Il governo è pronto a presentare un emendamento al decreto Milleproproghe, che contiene una proroga per tutto il 2026 della norma che consente a medici e ... fanpage.it

Medici in corsia fino a 72 anni, chi è in pensione può rientrare x.com

Si chiede ai professionisti di restare in corsia oltre l'età pensionabile perchè manca personale nel pubblico, ma si continuano a dirottare risorse verso il privato. Nel frattempo, i giovani medici scappano all’estero o verso il privato perché mancano tutele, sicure - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.